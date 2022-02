Éric Zemmour : "Les gens du RN et de LR me rejoignent car ils pensent que je suis le seul à pouvoir défendre la France"

Après Gilbert Collard et Jérôme Rivière, un autre membre du Rassemblement national rallie à son tour Éric Zemmour. Il s'agit du sénateur marseillais Stéphane Ravier. Le candidat du parti "Reconquête!" revendiquait l'union des droites. Pour l'instant, les membres des Républicains, qui choisissent de quitter leur parti, vont plutôt vers Emmanuel Macron. Invité de Partie de campagne au 20H de TF1, l'ancien journaliste a mis en avant le fait que beaucoup des membres de son parti venaient des Républicains. "Je vous accorde qu'ils sont moins connus, mais il y a beaucoup de gens de LR", vante-t-il, citant Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu et Sébastien Pillard. "Ceux qui me rejoignent le plus ce sont les Français", poursuit Éric Zemmour. "Mon parti, qui a été créé il y a deux mois, a aujourd'hui la joie d'accueillir sa 100 000ème adhérente", annonce "en primeur" le candidat à l'élection présidentielle ce dimanche soir. "C'est une personne qui vient de LR et je lui remettrai sa carte", précise-t-il. Avant cela, Éric Zemmour explique les raisons des ralliements autour de lui. "Ces gens me rejoignent parce qu'il s'est lancé dans cette bataille pour lutter contre le grand remplacement et l'islamisation de la France. J'en ai assez de cette insécurité permanente, de ces vieilles dames qui se font arracher leurs colliers et de ces jeunes femmes qui ne savent plus comment s'habiller, parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Pour que la France reste la France, je me suis lancé dans cette campagne. Ceux qui me rallient veulent participer à cette lutte. Ils pensent que je suis le seul à pouvoir défendre la France". Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.