Erosion : des habitants face à la montée des eaux

Une vue imprenable sur le large, la situation de ces maisons serait enviable si la mer ne grignotait pas chaque année, quelques centimètres de la côte. En Normandie, en Bretagne. Dans le nord du pays, ou en Corse, la question de la relocalisation se pose. Convaincre et dédommager des familles pour qu’elles déménagent à l'abri. En Guadeloupe, c’est déjà une réalité. Nous sommes à Petit-Bourg, plus vaste commune de Lille. Rony Saint-Charles connaît ce secteur comme sa poche, l’agence qu’il dirige est gestionnaire de toute la bande littorale. À certains endroits, elle est en bien piteux état. Une maison qui tombe à la mer, voilà le pire cauchemar des habitants et des autorités ici. C’est pourquoi il y a quatre ans, il a été décidé de détruire 74 constructions où il était trop dangereux d’habiter. Sous celle-ci, à un précipice. Aujourd’hui vide, cette maison ne repose plus sur rien. L’ancienne chambre à coucher n’est qu’à un mètre de la mer. Toute cette rangée de maisons a vocation à être détruite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc