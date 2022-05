Érosion du littoral : un pan de la Pointe du Hoc s'écroule

Depuis hier, les touristes qui visitent les plages du débarquement découvrent une nouvelle attraction à la pointe du Hoc. La petite dent, le rocher qui était le symbole du site, s'est écroulée d'un coup, laissant sur la grève un amas de pierres jaune visible à marée basse. Attaqué par l'érosion depuis longtemps, le rocher a été réduit de moitié. Cette portion de la cote normande est grignotée par la mer depuis 60 ans. Et c'est un haut lieu de la Seconde Guerre mondiale qui est en péril. Sur des images de 1944, on voit le bombardement des Alliés sur la pointe du Hoc. Ces raids préparaient le terrain pour le 2e bataillon des rangers américains qui débarquent au petit matin pour prendre le bunker tenu par les Allemands sur les hauteurs. Ce combat héroïque et sanglant avait duré deux jours au pied de la falaise de 25 mètres. Le site est entretenu par les États-Unis comme un haut-lieu de la mémoire. Mais les responsables avaient vu la situation se dégrader au fil du temps. La bataille contre la mer est donc perdue d'avance. Mais la bataille de la mémoire, elle, continuera quel que soit le visage de la pointe du Hoc. TF1 | Reportage M. Izard, X. Thoby