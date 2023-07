Erosion : ils se battent pour sauver nos côtes

Une vie au bord de la mer, les pieds dans l'eau, cela pourrait être un rêve si ces maisons n'étaient pas menacées par l'érosion. Chaque année, la mer reprend quelques centimètres à la côte en Normandie, en Bretagne et ici, sur l'île d'Oléron, le territoire européen le plus touché par ce phénomène. Les habitants constatent au quotidien cette conséquence du changement climatique : "c'est moche de voir tout ça (...) la côte est vraiment défigurée" ; "c'est préoccupant, on ne sait pas trop comment ça va évoluer". François conduit le petit train de l'île depuis quinze ans. Le chemin de fer qui menait à la plage a été balayé par l'océan. Avec en moyenne 20 mètres de côte perdue chaque année, l'île est en urgence absolue. La municipalité tente de lutter avec cette digue de pierres par exemple, construite il y a deux ans. L'île d'Arz, dans le Morbihan, se voit aussi menacer par l'érosion et la montée des eaux. Selon des scientifiques, l'îlot pourrait devenir un archipel d'ici 80 ans. Jean Bulot a passé sa vie ici. Pour lui, les conséquences sont déjà visibles. TF1 | Reportage O. Lévesque, J.Y. Chamblay