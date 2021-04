Éruption à Saint-Vincent : la nuit en plein jour

Contexte en 3 paragraphes. Il est 10H du matin. Nous sommes sur l'île de Sainte-Lucie, située à une centaine de kilomètres de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Et pourtant, une chape de poussière volcanique portée par le vent a recouvert le ciel comme ici à la Barbade, où l'aéroport est désormais fermé. Au pied du volcan, une pluie de volcans s'est abattue toute la nuit. Au petit matin, l'île tropicale s'est métamorphosée en un paysage hivernal. La région nord est la plus touchée, recouverte par une épaisse couche de cendre volcanique. L'atmosphère est celle d'une fin du monde. L'air est saturé en dioxyde de soufre. Respirer devient difficile. Beaucoup d'habitants ont décidé de quitter leur maison. Ils ont subi de nombreuses coupures d'électricité et d'eau. Sur place, les secours s'organisent. Dans les zones les moins touchées, la solidarité se met en place. Les Saint-Vincentais réunissent nourritures et vêtements, et proposent même de s'abriter dans leurs maisons. Le rejet des cendres pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.