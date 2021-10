Eruption aux Canaries : la lave continue de se déverser dans la mer

Depuis la mer et à distance raisonnable, le spectacle est rare. Toute la puissance d'un volcan qui se déverse dans l'océan. De la lave, qui sans interruption plonge dans l'eau. Depuis un peu plus de 48 heures, elle a formé une avancée d'une vingtaine de 20 hectares sur la mer. En quelques heures et presque sous nos yeux, ce bout de terre a doublé de superficie. Le magma qui se déverse est à plus de 1 000 degrés, l'eau de la mer à 20 seulement. La lave se solidifie et les évaporations forment des nuages toxiques, contenant notamment du chlore. La lave a mis neuf jours à peine pour parcourir les six kilomètres qui séparent le volcan du bord de l'océan. Puis, dans la nuit, un troisième cratère s'est ouvert. Les projections semblent plus dangereuses encore. Les coulées brûlantes plus fluides. C'est la qualité de l'air qui va déterminer si une évacuation est nécessaire. Jusqu'à présent, les vents dominants ont poussé les gaz toxiques dans l'eau. Alors, à trois kilomètres autour du volcan, en mer et sur terre, il y a une interdiction de circuler, de s'approcher. Sauf pour procéder à des prélèvements. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.