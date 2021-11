Eruption aux Canaries : les images désertiques du volcan à La Palma

Sorti des bouches du volcan, c’est un rugissement venu du centre de terre. Tendez l’oreille. De nuit comme de jour, depuis un mois et demi, il crache, il jette des tonnes de cendre sur le reste de l’île. Peu à peu, les jardins, les maisons sont engloutis. Sur ces images, on aperçoit des ouvriers nettoyer les toits. Travail dérisoire. Partout autour a surgi un désert. Un désert gris. Ce paysage lunaire sidère l’Espagne et fascine les touristes. Les habitants, eux, sont beaucoup plus angoissés. Jusqu’à 150 séismes par jour, 2 200 bâtiments détruits et 1 000 hectares recouverts de lave. L’équivalent de 1 500 terrains de football dévorés par le volcan. Autre danger, silencieux cette fois. Les gaz toxiques empoisonnent l’air. Ces géologues espagnols mesurent la dangerosité des vapeurs relâchées. Par précaution, dans plusieurs villages, les résidents ont maintenant ordre de rester enfermés chez eux.