Éruption de l'Etna : pluie de cendres en Sicile

On savait bien entendu qu'il ne manquait pas de panache, mais aujourd'hui, l'Etna se surpasse. Sur chaque versant, muni d'un appareil photo ou vidéo, personne n'a donc résisté à capter l'exploit. Des volutes en dégradé d'un blanc pur à un gris tonnerre expulsé par le volcan à 9 km de hauteur et visibles depuis la station spatiale internationale. Le spectacle s'est reproduit une cinquantaine de fois depuis février dernier. Éprouvant sans être dangereux assurent les volcanologues. "Ça a un impact fastidieux sur l'environnement sur la vie des gens, sur les habitations qui sont envahies de cendres, mais aussi sur les routes", explique Patrick Allard, président de l'Association internationale de volcanologie et chimie de l'intérieur de la Terre (IAVCEI). Une pluie de pierres noires attend alors les Siciliens qui prennent le volant autour du volcan. Ce phénomène oblige les touristes à sortir les parapluies dans les restaurants de la ville de Taormine et les habitants des petites municipalités à se débrouiller pour chasser cette poussière noire qui recouvre tout. Les autorités siciliennes leur ont promis deux millions d'euros d'aide pour atténuer les dégâts.