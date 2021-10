Éruption de l'Etna : pluie de cendres sur la Sicile

Comme un ogre affamé, l'Etna libère ses nuages de cendres, prêt à dévorer le ciel bleu sicilien. Tout autour du volcan, les yeux sont rivés aux cratères à plus de 3 350 mètres d'altitude. Puisqu'il n'y a pas de danger immédiat, c'est d'abord un spectacle relayé sur les réseaux sociaux par les photographes. L'objectif est de saisir la plus étonnante scène d'une éruption vue du sol, en altitude ou en pleine nuit. Une plongée au cœur de la matière faite de pierre noire pour recouvrir une voiture de mariés ou les terrasses. Depuis février dernier, le volcan le plus actif d'Europe est déjà entré plus d'une cinquantaine de fois en éruption. La situation oblige les municipalités comme la petite commune de Presa à se débrouiller avec les dégâts. Près de deux millions d'euros ont été promis par les autorités siciliennes. En attendant, les habitants semblent avoir pris la main. Et ici, rien ne vaut un balai ou une brouette pour faire retrouver au village son allure classique.