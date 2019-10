Éruption du Piton de la fournaise : les coulées de lave qui émanent du volcan attirent les curieux

C'est l'attraction à ne pas rater sur l'île de La Réunion. La lave du Piton de la Fournaise dévale toujours les pentes du volcan entré en éruption vendredi 25 octobre pour la cinquième fois en 2019. Les touristes et les habitants sont venus des quatre coins de l'île pour assister au spectacle. Mais sur place, les pompiers restent vigilants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.