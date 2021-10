Éruption du volcan Cumbre aux Canaries : l'île de Palma au ralenti

Aucune accalmie depuis trois semaines, le volcan de l’île de la Palma ne cesse de cracher du magma. Selon les scientifiques espagnols, pour l’instant, le danger est maîtrisé. Le parcours de l’impressionnante coulée de lave est prévisible et surveillé. Mais toujours dévastateur, 1 000 maisons ont été calcinées au total et 6 000 personnes évacuées. Sur son passage, la lave a ravagé des dizaines d'exploitations de bananes. C’est désormais l’économie de l’île qui est en sursis. La vente du fruit représente 50% de son PIB. Pedro Antonio Sanchez nous montre son exploitation épargnée des flammes, mais pas des cendres. Même si elles restent comestibles, il sera difficile d’en tirer profit. Autre inquiétude, l’eau commence à manquer sur l’île. L’éruption a détruit les canaux d’irrigation, il faut puiser dans les réserves. Sans ça, les récoltes seront perdues. Un manque à gagner pour la Palma, estimé à 150 millions d’euros. Certaines prévisions indiquent que l’éruption pourrait encore durer des semaines, avec plusieurs nouveaux risques. Selon des experts, cette avancée de 30 hectares de lave sur la mer menace de s’effondrer si elle continue de grossir. Elle libérerait alors des gaz et provoquerait explosions de magma.