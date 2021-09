Eruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries : l'aéroport a rouvert

La colonne de cendre et de gaz atteint, à certains moments de la journée, les 4 000 mètres d'altitude. Un spectacle inquiétant mais captivant. Les autorités ont beau répété aux habitants de rester enfermé chez eux, la curiosité est parfois plus forte. "Je suis inquiet de la situation. C'est un désastre pour la nature". À l'intérieur du cratère, les explosions très puissantes s'enchaînent. Ces dernières heures, la progression des langues de magma semblent ralentir. Ce qui est désormais redouté, c'est l'effondrement d'une partie du cône du volcan. De nouvelles évacuations ont donc été décidées. Depuis le début de l'éruption, près de 500 habitations ont été détruites et des hameaux rayés de la carte entièrement. Après d'intenses opérations de nettoyage, l'aéroport de l'île a rouvert. Ce tapis de cendre sur les pistes empêchait les avions d'atterrir et de décoller. Mais impossible de savoir quand l'éruption prendra fin. Elle, qui depuis quelques jours, est désormais visible depuis l'espace. Instant capté par l'astronaute français Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale.