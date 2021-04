Éruption du volcan de la Soufrière : l'île de Saint-Vincent en cours d'évacuation

Un nuage de fumée encercle le petit village près du volcan de la Soufrière, à Saint-Vincent. L'ordre d'évacuation a été donné et la panique s'empare des habitants. "J'ai entendu une grosse explosion et j'ai vu la fumée commencer à monter dans les airs", témoigne un passant. C'est l'alerte maximale sur l'île. Près de 16 000 personnes vivent dans cette zone rouge. Des évacuations rendues difficiles par le manque de visibilité. Les colonnes de fumée montent jusqu'à huit kilomètres de haut. Saint-Vincent-et-les-Grenadines est un petit pays de 100 000 habitants dans les Caraïbes. Son volcan, la Soufrière, était calme depuis 1979. Il vient de connaître coup sur coup deux éruptions explosives. Une activité qui pourrait durer des semaines. Raison pour laquelle le gouvernement procède à des évacuations vers d'autres îles de l'archipel et vers d'autres États caribéens. Alors que l'aéroport est fermé, les évacuations se passent par la mer. En 1902, l'éruption de la Soufrière avait fait 1 000 morts. Ce petit pays anglophone fait aujourd'hui tout ce qu'il peut pour ne pas revivre pareil traumatisme.