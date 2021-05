Éruption du volcan Nyiragongo : la ville de Goma en danger

Au petit jour, les habitants du faubourg de Goma découvrent les ravages du volcan. Les maisons sont englouties par la lave. Sur place, il n'y a aucun engin de secours ni de l'aide. Les habitants se sentent abandonnés. "Il y a aussi des pertes et des morts, mais nous demandons au gouvernement de venir en aide aux rescapés du volcan", a affirmé l'une d'entre eux. Samedi soir, le Nyiragongo, situé à quinze kilomètres seulement du centre de Goma, est entré en éruption surprenant tout le monde. Les habitants ont quitté précipitamment leur maison. "La population de Goma est trop inquiète, car c'est une situation inhabituelle", a expliqué un habitant. Prises de cours elles aussi, les autorités appellent à évacuer. Les Congolais fuient vers l'ouest ou l'est, où le Rwanda tout proche ouvre sa frontière. L'inquiétude n'est d'autant plus grande que la dernière éruption en 2002 qui avait fait 250 morts. Autour de Goma, le Nyiragongo n'est pas le seul volcan actif. Régulièrement, comme il y a dix ans, les habitants ont vu son voisin le Nyamulagira se réveiller brutalement.