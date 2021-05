Éruption du volcan Nyiragongo : la ville de Goma menacée

En République démocratique du Congo, la banlieue de Goma est devenue un immense champ de lave. Le volcan Nyiragongo, situé à dizaine de kilomètres de là, est entré en éruption surprenant tout le monde. Une coulée de lave s'est arrêtée juste aux portes de la ville, avalant de nombreuses maisons sur son passage. "Nous venons d'enregistrer la perte de tout un quartier", fait part un habitant. Le Nyiragongo est le volcan le plus actif d'Afrique. Son réveil a provoqué la panique et l'exode. Toute la nuit, des milliers de Congolais ont fui en direction de l'ouest, et à l'est, ils se sont réfugiés au Rwanda. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà revenus pour constater qu'ils ont tout perdu. "C'était dur. On a marché quinze kilomètres cette lui, et là, pareil pour revenir. Nos maisons ont brûlé ou bien sont totalement détruites, et ce qui pouvait rester a été pillé", confie une jeune femme. Sous la lave refroidie, le feu couve encore par endroits et les habitants craignent une réplique. Surtout, ils ne comprennent pas pourquoi les autorités ne les ont pas prévenus de l'éruption. En cause, l'observatoire créé après l'éruption meurtrière de 2002 a cessé sa surveillance en octobre dernier, faute de moyens.