Éruption du volcan Semeru : vent de panique à Java en Indonésie

Sur l'île de Java, le volcan Semeru est entré en éruption ce samedi à 15 heures. Son panache de fumée a recouvert des dizaines de villes au sud-est de la région. En plein après-midi, ce nuage de cendres de plusieurs kilomètres de haut a plongé dans l'obscurité des milliers d'Indonésiens. Des habitants ont été recouverts de cendres, de la tête aux pieds. "Ces cendres sont très toxiques pour les poumons car ce sont des laves très acides qui contiennent beaucoup de silices. C'est la raison pour laquelle on évacue le plus rapidement possible les gens", explique Daniel Moyano, spécialiste des volcans indonésiens, ingénieur à Jakarta (Indonésie). La cendre accumulée sur les flancs du volcan a été très vite emportée par de fortes pluies, créant ces torrents de boue dévastateurs, dans la vidéo en tête de cet article. Ce pont ainsi que cette maison n'y ont pas résisté. Les autorités déclarent déjà une dizaine de personnes disparues et les blessés affluent dans les hôpitaux. Sur les deux dernières années, c'est la quatrième fois que le volcan Semeru entre en éruption, comme c'était le cas en avril 2020. Malgré cette activité éruptive de longue date, les experts indonésiens se disent aujourd'hui surpris par la violence de l'événement. TF1 | Reportage Y. Hentgen