Éruption d'un volcan : des milliers de personnes évacuées aux Philippines

Le niveau d'alerte est désormais maximal. D'après les spécialistes, l'éruption de ce volcan qui dormait depuis 42 ans aux Philippines, serait imminente. À Tagaytay, à une soixantaine de kilomètres de Manille, plusieurs milliers d'habitants ont été pris de court par les nuages de poussière. Et les cendres ont aussi atteint Manille, la capitale où les vols ont tous été suspendus jusqu'à nouvel ordre.