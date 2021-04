Éruption volcanique en Islande : un phénomène qui attire les curieux

Malgré la crise sanitaire et les fermetures des salles, certains concerts peuvent être encore très chauds. À la fin du mois de mars, le groupe islandais Kaleo a eu une idée folle : profiter de l'éruption de la vallée de Geldingadalur pour enregistrer un clip au pied du volcan. Ils étaient une quinzaine de personnes, presque une expédition. Mais un tour de chant de quelques minutes seulement, vu les conditions. Selon Jökull, chanteur et guitariste du groupe, ils avaient surtout peur de l'intoxication causée par les fumerolles. Cela parce qu'ils étaient à environ 100 mètres du volcan. Finalement, il n'y en a pas eu, et à la place, une promotion spectaculaire pour la sortie mondiale de leur album. Dans ce volcan en éruption, les curieux se pressent tous les jours autour du magma à 1 200 degrés. Des gens qui font cuire des saucisses, des matchs de volley-ball, et même le mariage le plus brûlant de l'année. Selon les experts, les éruptions dans cette vallée pourraient durer pendant des mois ou peut-être des années.