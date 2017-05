Escalade, équitation ou "swimrun"… le massif de l’Esterel, véritable paradis des sportifs  

Dans les gorges du Blavet il faut tendre l'oreille : seul le chant des oiseaux et le souffle des grimpeurs viennent rompre le silence. Depuis plus de 20 ans, Christophe se lance à l'assaut de ces falaises de roche volcanique qu'il connaît sur le bout des doigts. Plus loin sur le massif, 100 km de pistes équestres s'offrent aux cavaliers qui peuvent alors lâcher la bride et se faire plaisir. D'autres préfèrent le "swimrun", soit le "nager courir"…