Escalade : grimper en intérieur, c'est tendance !

Si pour vous l'escalade est réservée aux sportifs de haut niveau capable de gravir des parois rocheuses, vertigineuses, détrompez-vous. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans le dernier bar à la mode, mais dans une salle d'escalade. Le spectacle se déroule devant vous. Des centaines de personnes en plein effort qui tentent de gravir des murs d'escalade, parfois pour la première fois. Pas de mousqueton, de harnais de sécurité, les murs ne dépassent pas les dix mètres et les tapis au sol sont là pour amortir les chutes. Demeure tout de même ce que les professionnels appellent "l'esprit de corvée", l'entraide entre les grimpeurs. Pour Kenny Cagigas, directeur général de Vertical'art, "ça mène à discuter ensemble, à parler, à s'entraider, à se montrer des mouvements, et du coup, ça fini justement par boire une bière à la fin puisqu'on s'est bien marré, alors qu'on ne se connaissait pas il y a deux heures". Une salle de sport, et surtout un lieu de sociabilisation devenu rare en cette période de crise sanitaire. Ce qui le rend plus attractif et rentable. La séance d'escalade est à À 17 euros. La moitié du chiffre d'affaires se fait sur les autres prestations. Chez MRoc Part-Dieu, une salle lyonnaise, le concept est quasi identique. À toute heure de la journée, les clients viennent au choix grimper, travailler, le Wi-Fi est illimité ou même se restaurer. De quoi attirer toujours une nouvelle clientèle. Aujourd'hui, trois millions de personnes poussent la porte des salles de blocs. Il en existe près de 200 en France. Une quarantaine devra voir le jour cette année. À Aubervilliers au nord de Paris, des ouvriers s'activent dans une halle en chantier. En mars, la plus grande salle d'Europe doit ouvrir 7 000 m² au sol. L'escalade, épreuve phare des JO en 2024, n'a pas fini de faire des adeptes. TF1 | Reportage L. Adda, S. Fortin