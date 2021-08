Escalade : la reine des cimes

Les yeux tournés en permanence vers les sommets, Mathilde Becerra est une championne d'alpinisme. Pendant plus de 11 ans, elle enchaîne les podiums et les compétitions. Deux fois championne de France, quatrième mondiale, elle s'entraîne 20 heures par semaine. Ce matin-là, elle souhaite s'attaquer à une voie mythique, la Grande falaise de Troubat qui surplombe la vallée de la Barousse. Un bloc calcaire naturel aux parois abruptes de 40 mètres de hauteur. En enfilant son équipement, elle imagine son ascension. Chaque imperfection de la roche sera un atout pour surmonter ce géant de pierre. Elle choisit de s'engager dans la voie la plus difficile. La paroi à cet endroit est lisse. Elle se hisse donc à la force de ses doigts. Mathilde colle à la paroi, deux heures d'efforts intenses. Au sol, Romain est très concentré. Même si l'ascension paraît facile, il assure sa sécurité, car elle peut chuter à tout moment. La tension monte lorsqu'elle aborde un devers renversant. C'est le premier échec de la journée. Deuxième tentative et nouvelle chute. Cette fois de dix mètres, mais sans conséquence. La suite dans le reportage ci-dessus.