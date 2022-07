Escale à San Francisco : 26 heures de cauchemar

Ils rêvaient du sable de Tahiti, mais ils ont eu une moquette rêche. Des passagers étaient bloqués à l'aéroport de San Francisco pendant plus de 26 heures. Cette vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par une passagère qui voyage avec un bébé. "Tous les restos sont fermés, donc on ne peut rien acheter", témoigne-t-elle. Seuls des yaourts et des bouteilles d'eau ont finalement été distribués. Ils sont 390 passagers, majoritairement Français, à errer dans les terminaux. Leur avion, de la compagnie low-cost French Bee est parti de Paris vendredi à 18h30. Il est arrivé à San Francisco à 20h50, heure locale. L'escale est censée être courte avant de repartir pour Papeete. Mais à cause d'un incident technique, le vol est reporté, puis annulé. Délaissés, ses passagers dorment à même le sol dans la zone de transit. Pourtant, la compagnie nous assure que : "Tous les passagers se sont vu proposer une chambre d'hôtel. Mais, par peur de rater le vol, un certain nombre a fait le choix de rester à l'aéroport". Après une longue journée de retard, les vacanciers ont finalement pu partir ce dimanche matin pour Tahiti. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Benaouina