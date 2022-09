Escro anglais : fin de cavale en Belgique

La cavale s’est terminée sur une autoroute belge vendredi, vers 17h. La semaine dernière, à Vidaillat (Creuse), Robert Hendy-Freegard reçoit la visite de gendarmes. Ils viennent contrôler son élevage illégal de chiens. Le Britannique refuse, s’enfuit en voiture et percute deux gendarmes. Depuis, il était recherché pour tentative de meurtre. Son véhicule a été finalement localisé et arrêté par la police belge, huit jours plus tard. Robert Hendy-Freegard était un escroc célèbre au Royaume-Uni. Une série documentaire lui est d’ailleurs consacrée. Cet homme de 51 ans s’est longtemps fait passer pour un agent des services secrets anglais pour détourner plus d’un million de livres sterling. Il séduisait ses victimes et les persuadait de vider leur compte bancaire. En 2005, il avait été condamné par la justice britannique à la prison à perpétuité, puis libéré en 2009. Depuis sept ans, il s’était installé en France avec sa compagne, Sandra Clifton. Elle vivait ici, recluse, loin de sa famille. L’Anglais doit comparaître cet après-midi devant un juge d’instruction en Belgique, chargé d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Frixon, C. Olive