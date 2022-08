Espace : une drôle d'image fait le buzz

C'est un mystère que seuls les plus aguerris d'entre nous peuvent résoudre. Posez-vous la question en regardant une image de ce qui ressemble à un rond rouge : qu'est-ce que c'est ? "La lune", dit un passant que nous avons interviewé. "Un Chorizo", lance un autre. Oui ! Le cliché est bien celui d'un Chorizo, un saucisson espagnol. Seulement, quand le physicien Etienne Klein affirme sur Twitter qu'il s'agit de "Proxima de Centaure", ou encore l'étoile la plus proche du Soleil, le message devient alors viral. Pourtant, le physicien n'est pas le premier à faire cette plaisanterie. C'est même un classique. Mais des milliers de personnes ont du mal à digérer à la fois le saucisson pimenté et le second degré. Heureusement, dans la foulée, l'humeur reprend le dessus. Les internautes exhument alors une blague de la Nasa, datant de l'année 2015. Elle publie des images : une lune de Jupiter et des poêles à frire. On vous laisse deviner une lune et huit poêles. On appelle cela une cuisine trois étoiles. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.M Bagayoko, Y. Taoufik