Espagne : 20 000 hectares partis en fumée

Le combat semble inégal face à ces flammes incontrôlables qui recouvrent le ciel espagnol. Au plus près du feu, les pompiers luttent sans relâche depuis le 15 août 2022, mais leurs lances semblent presque dérisoires. Depuis plusieurs semaines, le pays est en proie aux incendies. Au nord de Valence, autour de la ville de Bejis, le feu s'étend sur 120 km et menace un parc naturel. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, pas même les averses tombées récemment sur cette région. En renfort, une quarantaine de moyens aériens ont été déployés. Ce feu a déjà ravagé 20 000 hectares. En tout, 300 000 ont brûlé depuis le début de l'année, c'est cinq fois plus qu'en France. L'Espagne est le pays d'Europe le plus touché par les feux. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Polet