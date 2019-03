Espagne : à la découverte du Caminito del Rey

Suspendu à plus de 600 mètres de hauteur, le Caminito del Rey est l'un des sentiers de randonnée les plus spectaculaires de la planète. Huit kilomètres de courbes construites à flanc de falaise, deux heures de marche en plein cœur de la montagne andalouse et sa nature, ... Il attire chaque année plus de 300 000 visiteurs et a bien évolué depuis sa construction en 1920. À l'époque, ce chemin de randonnée a été réputé d'être le plus dangereux au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.