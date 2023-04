Espagne : au pays de l'irrigation intensive

Un paysage parfaitement vert dans une région où il n'a pas plu depuis maintenant quatre mois. Les champs sont arrosés nuit et jour, grâce à un système d'irrigation destiné exclusivement à l'agriculture. L'eau utilisée n'est pas pompée dans les nappes phréatiques, souvent trop polluées en Espagne. Elle est récupérée des fleuves alentour, puis stockée 50 km plus loin dans un immense bassin de rétention d'une superficie de plus de 3 000 hectares. Il est essentiel pour les agriculteurs. Mais chaque année, les réserves baissent, la ressource se fait rare. En clair, il n'y a plus assez d'eau pour satisfaire tout le monde. Les retenues d'eau ne sont plus remplies. Serait-ce la fin d'un modèle longtemps considéré comme une solution miracle ? Ces retenues d'eau, pensées pour développer l'agriculture, sont aujourd'hui remises en question. Car par chaque endroit, la situation devient critique. De nombreux agrandissements de ces bassins sont en arrêt. Voilà pourquoi le modèle des bassins de rétention est peu à peu remplacé par celui des usines de dessalement de l'eau de mer. L'Espagne en compte aujourd'hui près de 800. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou