Espagne : des feux sous haute surveillance

À Colera, le feu a ravagé la végétation et a bien failli aussi brûler les maisons, dont celle de Jean-François, un Français qui y vit depuis trois ans. Jeudi soir, l’incendie était encore loin. Il va se coucher sans s’inquiéter, sans savoir que les flammes progressent droit vers la ville. À son réveil, le feu est même sous ses fenêtres. Avec son mari, il fuit la maison et se réfugie sur la plage. Avec d’autres habitants, ils se rendent compte qu’ils sont quasiment encerclés par l’incendie. Anna Maria était, elle aussi, une grand-mère catalane qui était prête à s’improviser pompier avec son tuyau d'arrosage. Le quartier sera finalement sauvé par les pompiers. Pour certaines habitations, cela s’est joué vraiment à quelques centimètres. Pour la maison qu’on voit dans les images, les pompiers ont réussi à arrêter le feu juste à l’entrée de la terrasse. Il n’y a pas eu de dégât à part la gouttière et quelques tuiles qui ont fondu, tellement la chaleur était intense. Ce dimanche soir, l’incendie est maîtrisé, mais les pompiers restent vigilants. Le vent souffle toujours très fort, et pourrait entraîner de nouvelles reprises de feu. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Abellaneda, B. Rey