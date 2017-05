On trouve désormais des fraises un peu partout, chose rendue possible à cause de la concurrence étrangère. Si la Gariguette, la Mara des Bois, la Charlotte ou la Cléry font partie des préférées des Français, sur les 120.000 tonnes avalées chaque année, seules 40% sont récoltées en France. Quel est donc le pays qui défie le plus la fraise française ?