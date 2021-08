Espagne : la vie par 46°C à l'ombre

Cet après-midi à Cordoue, il n'y avait que peu d'Espagnols dans les rues. Presque que des touristes qui, malgré un soleil de plomb, tenaient à visiter l'un des joyaux de l'Andalousie. Mais, chercher de l'ombre est vite devenu vital. "A partir de quinze heures, quinze heures trente, la ville est morte. Tout ferme", d'après un touriste. Le marchand de glace est l'un des seuls à rester ouverts. Et ces deux touristes britanniques l'ont remercié. "C'est le meilleur moment de la journée. On en avait bien besoin", disent-ils. "En Andalousie, résister à la chaleur, c'est un petit peu un art de vivre et ça se ressent jusque dans l'architecture des villes", rapporte notre journaliste Julien Garrel. Et d'ajouter, "regarder ici, dans le centre de Cordoue, des rues très étroites qui dépassent rarement les quatre mètres de large. Résultat : on y est quasiment toujours à l'ombre". Seize heures, le mercure se fige à 46 degrés, moins d'un point sous le record andalou. La maximale du jour a également été atteinte dans le village voisin d'Almodóvar del Río. Sous les remparts de son château, les murs blancs de ces maisons sont censés protéger les habitants. Raphaël nous propose de nous mettre au frais chez lui. Tous les volets sont fermés. Il n'a pas prévu de quitter sa maison avant la tombée de la nuit. Aujourd'hui, ça serait très compliqué de vivre sans climatisation ni ventilateur Une journée exceptionnellement chaude, même dans le brûlant sud de l'Espagne.