Espagne : le feu géant progresse encore

Inarrêtable, le feu continue sa course après avoir brûlé plus de 9 000 hectares. Sur place, ceux qui ont été évacués observent impuissants leurs habitations menacées. "Le feu a encerclé toute cette zone, je ne peux pas aller voir mes animaux, ni ceux de mes parents", explique une habitante. Le feu touche l'ouest du pays, la région de l'Estrémadure. Trois villages ont été évacués. Au sol, 300 pompiers et militaires combattent les flammes jour et nuit. Dans les airs, les Canadair et les hélicoptères sont nombreux, mais l'incendie est trop étendu. Par endroits, les avions se font attendre. "Nous avons vu des pompiers et quelques camions, mais pas de moyens aériens. Le feu est pratiquement arrivé dans nos maisons. Nous avons vraiment peur", rapporte un habitant. Sur une image satellite, le nuage de fumée témoigne de l'ampleur de l'incendie. Le vent fort qui souffle depuis plusieurs jours attise les flammes. Les conditions météo s'amélioreront ce dimanche, et une pluie légère est attendue dans la région. TF1 | Reportage G. Bertrand