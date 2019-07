Espagne : Le Puy du Fou s'exporte

L'Espagne vient de s'offrir une réplique du Puy du Fou. Élu meilleur parc d'attractions du monde en cette année 2019, il vient de sortir de terre à Tolède, avec quelques spécificités locales. C'est l'histoire espagnole qui y sera retracée sur 1 500 ans, avec 185 acteurs, danseurs et acrobates de ce pays. Cette construction a nécessité six mois de travaux et coûté 240 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.