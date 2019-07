Espagne : l'eldorado des campeurs français

L'Espagne réussit à mieux vivre du tourisme que l'Hexagone. Bon nombre de nos concitoyens l'a plébiscité pour la période estivale. Dans certains campings de Catalogne, 70% de la clientèle viennent des différentes régions de notre pays. À part le dépaysement, on y retrouve une meilleure qualité de vie avec des prix à 30% ou 40% moins chère que sur notre territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.