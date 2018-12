Espagne : le nouvel Eldorado de la truffe noire

En Espagne, la municipalité de Sarrion en Aragon est devenue la plus grande truffière au monde. Le pays a produit 45 000 tonnes de truffe en 2017, dix de plus que chez nous. Un succès rendu possible grâce à des chênes truffiers génétiquement modifiés. En à peine quatre ans, ils donnent déjà leur première truffe, ce qui permet d'avoir un rendement bien plus conséquent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.