Espagne : la parole des femmes se libère

Après le mouvement "Me too" aux États-Unis et "Balance ton porc" en France, la parole des femmes se libère également en Espagne. Près de 35 000 personnes ont défilé samedi 28 avril à Pampelune derrière un seul slogan : "ce n'est pas une simple agression, c'est un viol !". Une décision de justice, jugée trop laxiste, est à l'origine de cette mobilisation. En effet, le Tribunal suprême de Madrid a seulement reconnu un "abus sexuel" dans le procès de cinq hommes accusés de viol sur une jeune femme de 18 ans en 2016, lors des fêtes populaires de la San Fermin à Pampelune.