Espagne : pas de retour à l'école avant septembre

Contrairement à l'Hexagone, l'Espagne ne prévoit la réouverture des classes qu'en septembre. Une fermeture largement approuvée par les parents d'élèves, qui craignent à la santé de leurs enfants en cas de retour en classe. Mais il reste encore le casse-tête des 300 000 lycéens, censés passer l'équivalent du baccalauréat. Charles Diwo, notre correspondant à Madrid (Espagne) nous donne plus de détails. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.