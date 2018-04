Espagne : Santander mise sur la technologie pour la gestion des services publics

Santander ambitionne de devenir la municipalité la plus connectée d'Europe dans sa gestion et les services du quotidien. Ainsi, 15 000 capteurs ont été installés dans toute la ville. Grâce à eux, l'arrosage des jardins publics, le stationnement en ville et le bruit de la circulation sont contrôlés dans un centre. Pour devenir la ville du futur, la municipalité a investi 90 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.