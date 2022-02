Espèce en danger : pourquoi le koala est-il menacé ?

Ces images, on s’en souvient, ont traumatisé les Australiens. Un koala sauvé in extremis des flammes grâce au courage d’une femme qui passait par là. D’autres, assoiffés au bord de la route. Ou plus nombreux encore, rescapés mais gravement brûlés. Actuellement, on estime que plus de 60 000 koalas ont perdu la vie dans les incendies de 2019, les pires qu’ait connus le pays. De vulnérable, le gouvernement vient de classer l’espèce en danger. Il faut dire qu’en 2001, on en comptait un peu plus de 180 000. Vingt ans plus tard, ils sont deux fois moins nombreux. L’équivalent de 30 millions d’euros est débloqué pour mieux soigner voire vacciner les koalas contre cette chlamydiose, une maladie bactérienne qui les rend infertiles. Mais pour les défenseurs des animaux, une autre priorité s’impose : préserver leur habitat. Ces forêts d’hibiscus ravagées par les incendies mais aussi par la déforestation. En France, au zoo de Beauval où l’on compte neuf koalas dont deux petits nés en captivité, on attend des lois pour protéger cette espèce qui ne peut survivre qu’accrochée aux arbres. On estime à 25 000 hectares la superficie déboisée ces dernières années alors que l’on savait l’espèce vulnérable. C’est d’autant plus grave que la terre des koalas est limitée aux zones boisées à l’est et au sud du pays. Un petit territoire pour cet animal emblématique qui, si rien n’est fait, risque l’extinction à l’horizon 2050. T F1 | Reportage C. Auberger, P. Corrieu, T. Marquez