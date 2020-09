Espèce menacée : la revanche du thon rouge

Le thon fait son grand retour dans nos eaux territoriales. L'espèce a bien failli disparaître au début des années 2000. À l'époque, l'Europe avait d'ailleurs décidé de mettre en place des quotas de pêche très stricte. Une politique qui a fonctionné. Une dizaine d'années plus tard, les scientifiques observent un retour en nombre de ces poissons. Les bancs de thons rouges sont à nouveau visibles sur les côtes atlantiques et en Méditerranée.