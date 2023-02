Espèce menacée : le refuge des rhinocéros blancs

Ils sont ici sur leur terre, paisible. Pourtant entre les rhinocéros et l'Ouganda, c'est une histoire tourmentée. Dans ce parc protégé, grand comme la ville de Nice, Samuel, notre guide, a repéré des traces fraîches. Ils sont bien là, à jouer dans la boue, indispensable à leur survie, pour se rafraîchir, pour protéger leur peau des rayons de soleil et pour se débarrasser des insectes. Ziwa est un parc singulier en Ouganda. à moins de 200 kilomètres de la capitale. Ce sanctuaire a été créé à la fin des années 1990, pour réintroduire l'espèce et surtout sensibiliser les visiteurs. Victime de braconnage intense pour sa corne soi-disant vertueux aphrodisiaque, vendues encore sur les marchés asiatiques près de 60 000 euros le kilo. L'espèce avait totalement disparu de ce pays d'Afrique de l'Est. En tout, une trentaine de rhinocéros sont protégés sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Ici, l'homme n'est plus une menace pour eux. L'Ouganda est en train de réussir son pari. Dans trois ans, les rhinocéros seront cinquante dans le parc Ziwa. Ces animaux majestueux seront alors relâchés dans les nombreuses réserves du pays, dans leur habitat naturel TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville