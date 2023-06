Espèce menacée : les derniers dauphins du Mékong

Au cœur d'une forêt engloutie, sous les eaux troubles d'un fleuve puissant, vivent les derniers représentants d'une espèce mystérieuse et menacée : les dauphins du Mékong. Pour approcher ces animaux, l'ancien pêcheur, à l'image, est l'homme de la situation. Il a grandi sur le fleuve. Reconverti dans l'écotourisme, il connaît chaque boucle du Mékong, chacune de ses légendes aussi. Pour retrouver les descendants du femme dauphin de la légende des dauphins de Mékong, nous avons traversé la forêt engloutie. À la saison des pluies, elle disparaît presque entièrement sous les eaux de la crue. On nous prévient que les dauphins du Mékong sont des animaux farouches, timides, qu'il faut approcher en silence. Après quelques minutes, un bruit des vents. À peine visible à fleur d'eau, les derniers dauphins d'eau douce du Mékong, s'ébattent autour de nous. Furtivement, le temps d'un instant, l'un d'entre eux nous montre son visage. Ils sont désormais si peu nombreux que l'on connaît leur nombre exact : 84, pas un de plus. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. de Chevigny