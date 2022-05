Espèces menacées : les premiers pas des bébés jaguars au zoo de Parrot World

Leur naissance est d'une importance capitale pour la biodiversité. Le pas est encore hésitant, calqué sur celui de leur mère qui fait encore leur éducation. C'est l'une des toutes premières sorties de ces deux bébés jaguars. Et pour l'occasion, le public s'est levé tôt pour ne pas rater ce moment magique. Ils n'étaient que six nouveaux-nés en 2021 dans toute l'Europe. Une bonne nouvelle, très rare, pour un parc en région parisienne. Avant l'ouverture, samedi matin, l'équipe est aux petits soins. Elle s'adonne à une inspection de l'enclos un peu plus poussée que d'habitude, comme l'explique Chloé Gourdon, soigneuse au Parc animalier "Parrot World" à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne. Les félins sont chouchoutés car ils étaient très attendus. L'espèce est en danger à cause de la déforestation en Amazonie, son milieu naturel. Il faut repeupler ses rangs. Alors, le parc collabore avec 700 autres dans toute l'Europe pour créer des couples. "Nous avons récupéré deux jaguars génétiquement compatibles. L'un venait de la Martinique, l'autre de Pologne. Ces deux petits vont rester deux ans avec nous, mais ils seront placés dans des zones où des femelles vont les attendre pour faire de la reproduction", rappelle Éric Vignot, fondateur du Parc animalier "Parrot World". À terme, l'objectif serait de réintroduire ces animaux dans la nature, une fois qu'ils seront suffisamment nombreux pour sauvegarder l'espèce. TF1 | Reportage M. Verron, W. Wuillemin