Espèces menacées : plus de 200 000 animaux déjà suivis depuis l'espace

Au large de la Martinique, des chercheurs français dirigent une opération unique en son genre. Ils ont développé cette balise, un concentré de technologies dotées d'une caméra et d'un système de géolocalisation ultra-puissant. L'outil sera posé sur une espèce menacée, une tortue verte afin de poursuivre ses trajets et d'étudier son comportement. Inoffensive pour l'animal, cette balise est indispensable pour la recherche et la survie de l'espèce. Elle permet de savoir où va la tortue, ce qu'elle mange, où elle se reproduit. Elle émet un signal capté par un satellite dans l'espace appelé Argos. Il enregistre la position de l'animal et transmet les informations sur terre. Elles sont collectées à Toulouse dans une antenne du centre spatial français où près de 8 000 animaux sont suivis par mois comme ces manchots ou ces rênes menacées d'extinction dans le nord-est de la Sibérie, dans la vidéo en tête de cet article. Les chercheurs utilisent des balises de plus en plus petites. Certaines ne pèsent que 5 g. Elles sont équipées de panneau solaire pour suivre des oiseaux. D'autres sont dotées d'intelligence artificielle et parfois même de caméra embarquée comme celle utilisée par Damien, chercheur en Martinique. Les données collectées sont toujours plus précises. Grâce aux satellites, plus de 200 000 animaux ont déjà été suivis, observés depuis l'espace pour mieux les protéger sur terre. TF1 | Reportage H. Despatureaux, J.Y. Mey, J.M. D'Abreu