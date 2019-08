Espelette : le village des Premières dames du G7

À Espelette, en marge du G7, les Premières dames auront un programme qui va mêler les visites culturelles et les moments de détente. Brigitte Macron dirigera la délégation dans ce village typique du Pays basque dont le quotidien sera pimenté un peu plus par ces visites. Notre équipe nous fait découvrir cette petite commune, avant ce grand rendez-vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.