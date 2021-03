Espionnage de salariés : le procès Ikea

La filière française d'Ikea est soupçonnée d'avoir mis en place un système de surveillance totalement illégal sur ses salariés. La hiérarchie récupérait des données sensibles comme les antécédents judiciaires ou les données bancaires. Il est le premier à avoir vu que quelque chose d'anormal se passait chez Ikea et à avoir porté plainte. En 2002, Hocine Redouani est embauché au magasin de Paris nord (Gonesse). Très vite, le directeur vient le voir pour lui reprocher de ne pas lui avoir parlé de son casier judiciaire. "On me parle de ce fameux casier judiciaire qui n'était pas le mien pour le coup. La personne qui était incriminée, c'est effectivement un homonyme qui a fait un braquage à main armée", raconte-t-il. Il devra lui-même demander un extrait de son casier judiciaire pour prouver qu'il n'a rien à se reprocher. Salarié, candidat à l'embauche, syndicaliste, et même client... Ils sont des centaines à avoir fait l'objet d'une surveillance illégale d'Ikea France. Le département gestion des risques fait appel à des enquêteurs privés pour obtenir des informations confidentielles en consultant les fiches de police Stic, auxquelles seules les forces de l'ordre ont accès, les cartes grises, comptes bancaires ou permis de conduire. Régulièrement, le monsieur sécurité d'Ikea Jean-François Paris demandait à un enquêteur privé Jean-Pierre Fourès d'éplucher le passé de salariés. Pour une salariée, par exemple, il est même demandé de se renseigner sur son compagnon. La direction aurait même fait embaucher une taupe aux caisses du magasin de Franconville. Série d'une initiative personnelle regrettable ou véritable politique du flicage ? Pour Ikea France, tout a été, en tout cas, mis en place pour éviter que de tel fait ne se reproduise. Parmi les 15 personnes jugées, deux ex-PDG d'Ikea France, d'anciens directeurs de magasin, mais aussi cinq policiers ou ex-policiers. Pour Ikea France, la peine d'amende encourue pourrait aller jusqu'à 4 millions d'euros.