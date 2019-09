Essais cliniques clandestins : les organisateurs réclamaient un don de 1 000 euros aux patients

Une faute lourde qui mérite des poursuites... La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est exprimée ce vendredi matin, après l'arrêt des essais cliniques illégaux dans une abbaye, près de Poitiers. Les patients, des malades d'Alzheimer et de Parkinson, se faisaient appliquer des patchs. Le principal mis en cause est le professeur Henri Joyeux, régulièrement décrié par ses pairs pour ses positions anti-vaccin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.