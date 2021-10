Essais cliniques controversés contre la tuberculose : des cobayes à l'IHU de Marseille ?

Selon Mediapart, tout aurait commencé en 2017 à l'IHU de Marseille, l'institut de recherche du professeur Didier Raoult. Des patients atteints de tuberculose en testaient quatre cocktails de médicaments dont l'efficacité n'a jamais été évaluée. Ce sont des patients d'origine étrangère vivant dans la précarité. "Deux des antibiotiques posent problème parce que pour la tuberculose, leur efficacité n'est pas prouvée. Ils ont aussi une certaine toxicité que les équipes de l'IHU ont d'ailleurs du mal à encadrer. Pour preuve, il y a eu des complications rénales assez lourdes pour plusieurs patients", affirme Pascale Pascariello, journaliste de Mediapart au service Enquêtes. Parmi ces victimes, un jeune homme de 17 ans. S'agit-il d'un essai clinique sauvage ? Les médecins sont libres de prescrire des médicaments. Mais dans le cadre d'une étude sur plusieurs patients, l'équipe de Didier Raoult devait obtenir l'accord de l'Agence du médicament. Or, l'ANSM nous confirme n'avoir jamais donné son feu vert, jugeant le traitement non pertinent comme l'affirme Éric Caumes, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) au micro de TF1. Face aux risques que pourrait avoir ce genre de traitement, plusieurs médecins marseillais avaient alerté dès l'automne 2019 les instances responsables des bonnes pratiques. Le Pr Pierre Tattevin, infectiologue, a même tenté d'interroger ses confrères de l'IHU. Combien de patients ont pris ce traitement ? Ont-ils été prévenus des risques ? Contactée, l'équipe de Didier Raoult n'a pas souhaité répondre. Les hôpitaux de Marseille ont lancé une enquête. Et l'Agence du médicament, déjà saisie d'autres irrégularités de l'IHU, menace d'engager des poursuites.