Essence à prix coûtant : quelles marges pour les distributeurs ?

À 1,43 euro le litre de gazole, on remplit des jerricanes entiers. C'est le moins cher de France, 10 centimes en dessous de la moyenne nationale. Pour avoir le prix le plus bas, le supermarché vend non seulement son gazole à prix coûtant, mais il a également réduit les coûts de transport. Et c'est ce qui fait toute la différence. Le carburant vient des dépôts pétroliers de La Rochelle, à 80 km de là. Résultat, la station ne désemplit pas. L'essence permet à la grande distribution d'attirer les consommateurs au détriment des concurrences alentour, dont c'est le cœur de métier. Ces derniers affichent des tarifs 10 à 20 centimes plus élevés. Quelles sont les marges de manœuvre des stations-service traditionnelles ? "Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de marge de manœuvre, 60 % du prix, ce sont les taxes qui sont quasi fixes. Le reste, c'est essentiellement le prix du pétrole sur le marché mondial. Et la marge nette des distributeurs est de l'ordre de 1 centime par litre", explique Olivier Gantois, président de l'union française des industries pétrolières (UFIP). Et ils ne peuvent plus aller en dessous, poursuit-il. Le carburant ne représente plus que 40 à 50 % de la rentabilité des stations-service traditionnelle. Pour s'en sortir, elles doivent absolument diversifier leurs activités. "De plus en plus, on se concentre sur l'activité boutique avec par exemple la vente de sandwich. Mais aussi du relais colis. Tout un tas d'activités qui permet au bout du bout de rentabiliser l'ensemble de la station", indique Francis Pousse, président national des propriétaires exploitants de station-service, conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Mais avec les confinements et la baisse d'activité des derniers mois certaines stations rurales n'ont pas survécu. Cent cinquante ont fermé leurs portes depuis un an.