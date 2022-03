Essence chère : une famille à l'heure des comptes

À 7H du matin, quand d'autres prennent leur petit-déjeuner, Sébastien et son fils Valentin sont déjà prêts. À Chalmazel, un petit village de la Loire, il est impossible de prendre les transports en commun pour se rendre au travail ou au collège. "Ça fait 27 ans que je suis dans la même société. Je ne vais pas quitter mon travail parce que le carburant devient trop cher", rassure le père de famille. Mécanicien, automobile, Sébastien parcourt chaque matin 40 km pour aller dans la ville de Montbrison. Pendant ce temps, Florence, son épouse, dépose leur fils cadet à l'école. Assistante comptable, elle travaille dans une autre ville que son mari, la commune de Boën-sur-Lignon à 15 km de leur domicile. Toutes leurs moindres activités dépendent de la voiture. À l'heure où les prix des carburants explosent, ils doivent penser à tout, comme choisir le trajet le plus adapté pour consommer le moins de gasoil possible. Autre astuce, Florence et Sébastien ont réussi à aménager leurs horaires. Le couple travaille quatre jours au lieu de cinq pour limiter les allers-retours. Le soir, après le travail, la voiture est encore indispensable pour aller faire les courses. Et quand on habite à 15 km du supermarché, il faut tout calculer car l'oubli est impardonnable. À la fin de la journée, Florence a roulé 35 km, Sébastien, lui, affiche 70 km au compteur. Entre le carburant, l'assurance, l'entretien des véhicules, leur budget voiture s'élève à 482 euros par mois. C'est 10% de leur revenu. Et le pétrole peut encore flamber à cause de la crise ukrainienne. Inquiets pour leur pouvoir d'achat, ils vont devoir limiter leurs sorties. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys