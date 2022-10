Essence : les transports scolaires menacés

Immobiles, ils attendent du carburant. Dans ce dépôt des "Cars Bleus", à Milly-la-Forêt, sur la centaine de véhicules, destinées aux transport scolaires, huit sur dix sont à secs ou sur la réserve. Près d'une centaine de transports étaient programmés dans le sud de l'Essonne, demain lundi. Et toujours le même message depuis trois jours. Seulement une dizaine de rotation pourront être assurées par la compagnie. C'est la responsabilité du département de gérer les priorités. Justement, Laurence Bernard, une responsable des "Cars Bleus", vient de recevoir un appel : " à l'instant, on vient de m'informer que nous allons privilégier les primaires et les maternelles des environs", annonce-t-elle. Direction l'Étampes. Comme dans huit établissements de la ville, le service sera quasi nul à un arrêt de bus, devant le groupe scolaire Hélène Boucher. Alors, une adjointe au maire s'est activée pour alerter. Les agents de la ville attendront à chaque arrêt de bus, afin qu'aucun enfant dont la famille n'aurait pas été prévenue, ne reste tout seul dans la rue. TF1 | Reportage M. Dupont, J.Y. Chamblay